Zeven corona-apps in de race, privacy-experts kritisch: ‘Dit is een janboel’

Met hulp van een app wil het kabinet straks de verspreiding van het coronavirus beter in de smiezen houden. Wie dan besmet raakt met het virus, kan dat via de app anoniem laten weten aan iedereen die in de buurt was. Zij kunnen dan uit voorzorg in thuisquarantaine.



Deze nieuwe mobiele applicatie moet privacyproof zijn, en dus geen herleidbare persoonsgegevens verwerken of centraal data opslaan. Bij de spoedprocedure kwamen er 660 plannen binnen, het ministerie van Volksgezondheid presenteerde vandaag zeven overgebleven kanshebbers, waaronder de apps van bekende bedrijven als Capgemini en Accenture.