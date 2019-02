Zijn spelcomputers binnenkort overbodig door gametelefoon?

Los daarvan is de conclusie van deze vergelijking eigenlijk vrij eenvoudig. De Xiaomi Black Shark is de vreemde eend in de bijt, want hij heeft aanmerkelijk minder game-instellingen en -features dan de andere twee toestellen. Zo heeft hij geen scherm met verhoogde verversingsfrequentie, hogere resolutie of oled-technologie. Dingen als draadloos laden en een goede camera ontbreken ook. Toch biedt hij veel voor zijn prijs, zoals een snelle chip, een prima accuduur en natuurlijk alsnog wel wat features die handig zijn voor gamers. Hoewel de prijs-kwaliteitverhouding dus goed is, wint de Black Shark hier niet de titel beste gamesmartphone mee.



Als geld geen rol speelt, gaat de strijd tussen de ROG Phone en de Razer Phone 2. Die strijd is echter snel gestreden, want de ROG Phone wint die vergelijking overtuigend. Het toestel heeft uitgebreidere game-instellingen, er zijn veel accessoires voor verkrijgbaar en hij heeft de betere haptische (trillingen - red.) feedback. En dan hebben we het nog niet eens over het mooiere oled-scherm, de betere camera en in de praktijk een langere accuduur. Voor het apparaat moet je wel het meeste neertellen.



De Razer Phone 2 heeft wel een hogere verversingsfrequentie van het scherm dan de ROG Phone, wat in principe ook zorgt voor een soepelere game-ervaring. Bovendien zijn de luidsprekers beter dan die van de ROG Phone, is hij beter bestand tegen nattigheid (waterdichtheidsgraad) en kan hij als enige game-smartphone uit deze vergelijking draadloos worden opgeladen. Dat weegt echter niet op tegen de dingen die de ROG Phone er tegenover zet. Vooral ook omdat de camera en accuduur van de Razer Phone 2 onder de maat zijn voor een telefoon in deze prijsklasse.