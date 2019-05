Zo bevalt het gamen van de toekomst met de Google Stadia

Hoe ziet de toekomst van gaming eruit? Vraag het Nvidia of AMD en ze zullen waarschijnlijk een verhaal afsteken over prijze game-pc’s. Vraag het Sony (Playstation) of Microsoft (Xbox) en je hoort waarschijnlijk een lofzang over de game-console. Maar vraag het Google en je krijgt een compleet ander antwoord: in de toekomst gamen we allemaal in de cloud.



Dan hoeven we geen dure hardware meer te kopen en kunnen we moeiteloos switchen tussen gamen op de smartphone, laptop of tv. Daarnaast is wachten tot updates of patches binnengehaald zijn een ding uit het verleden én kunnen games mooier en mooier worden zonder dat we iets hoeven te vervangen.



De techniek achter het streamen van games is bijzonder, maar komt niet zonder zijn eigen uitdagingen. Een snelle internetverbinding is een absolute vereiste en gamers in de cloud ervaren input lag, oftewel vertraging tijdens het spelen. Tussen het indrukken van een toets en de consequentie van die actie op het beeldscherm zit een kleine, maar merkbare vertraging. Dit voelt onnatuurlijk en kan sommige games zelfs onspeelbaar maken. Maar hoe merkbaar is deze vertraging tijdens het spelen met de Google Stadia?