Zo blokkeer je websites in Windows

Wil je niet dat je kinderen bepaalde websites bezoeken? Wil je voorkomen dat je computer besmet raakt met malware? Of laat je jezelf te vaak afleiden door social media? Laat Windows je helpen en blokkeer de websites in kwestie.

Je kunt websites op verschillende manieren blokkeren, bijvoorbeeld in je browser. Maar wie zegt dat je kind of huisgenoot niet gewoon een andere browser probeert? Wanneer je zeker wil weten dat een website helemaal niet meer te benaderen is via jouw computer, dan kun je de website in kwestie in Windows blokkeren.

We laten je drie manieren zien om websites te blokkeren in Windows 10 en 11.

Websites in Windows blokkeren via het host-bestand

Als je de URL van een website intikt in je browser, kijkt je pc eerst in het Windows-host-bestand. Als de website die je wilt bezoeken in die lijst staat, dan zal je computer het daar ingevoerde IP-adres gebruiken. Door in dat host-bestand een URL te koppelen aan het IP-adres van je computer (127.0.0.1) kun je een doodlopende weg maken, waardoor de website niet meer te bezoeken is.

Dat doe je zo:

Ga naar het zoekveld van Windows, typ ‘C:\Windows\System32\drivers\etc’ in en druk op enter. In de map die zich opent, vind je het bestand ‘hosts’. Kopieer dat bestand naar een andere locatie, bijvoorbeeld je bureaublad. Als je het gekopieerde bestand opent, vraagt Windows welk programma je wilt gebruiken. Kies voor Kladblok. Scrol vervolgens naar beneden en voeg onder de hekjes de volgende tekst toe:

127.0.0.1 www.website.com

127.0.0.1 website.com

Vervang ‘(www.)website.com’ door de URL's van de websites die je wil blokkeren en sla het bestand op. Kopieer het aangepaste bestand en plak deze in zijn originele map. Kies ervoor om het originele bestand te vervangen.

Websites in Windows blokkeren via de Windows Defender Firewall

Je kunt er ook voor kiezen om websites te blokkeren in Windows Defender Firewall. Hiervoor heb je het IP-adres van de website die je wil blokkeren nodig. Die vind je bijvoorbeeld via websites als ipvoid.com en check-host.net.

Typ ‘Windows Defender Firewall’ in het zoekveld van Windows. Ga in het configuratiescherm naar ‘Geavanceerde instellingen’. Navigeer vervolgens naar ‘Regels voor uitgaande verbindingen’. Onder ‘Acties’ klik je op ‘Nieuwe regel’. Wanneer het programma je vraagt welke regel je wilt maken, kies je voor ‘Aangepast’. Bevestig je keuze met ‘Volgende’. Zet het vinkje op ‘Alle programma’s’ en klik weer op ‘Volgende’.

In het scherm ‘Protocollen en poorten’ hoef je niets te wijzigen. Klik daarom gewoon op ‘Volgende’. Zet bij ‘Externe IP-adressen’ het vinkje op ‘Deze IP-adressen’ en klik op ‘Toevoegen’. In het scherm dat zich nu opent, kun je het IP-adres van de website toevoegen die je wil blokkeren. Sluit af door op ‘OK’ te klikken.

Websites in Windows blokkeren via ouderlijk toezicht

Tot slot ouderlijk toezicht. Wanneer je wil voorkomen dat je kinderen bepaalde websites bezoeken, kun je deze blokkeren via de instellingen voor ouderlijk toezicht in Windows. Maak daarvoor een account voor je kind aan in Windows. Typ ‘Instellingen’ in het zoekveld van Windows en klik vervolgens op ‘Accounts’.

Voeg je kind toe via ‘Gezin en andere gebruikers’. Klik vervolgens op ‘Een familielid toevoegen’. Vul het e-mailadres van je kind in en druk op ‘Volgende’. Geef je kind de rol van ‘Lid’ en laat je kind zijn of haar e-mailadres bevestigen.

Je kind verschijnt nu in het overzicht. Klik op ‘Ouderlijk toezicht online beheren of een account verwijderen’. Je wordt naar een website geleid waar je de account van je kind kunt beheren. Ook kun je rechtstreeks family.microsoft.com intypen in de adresbalk van je browser.

In deze omgeving kun je bijvoorbeeld een limiet aan de schermtijd van je kind instellen én websites blokkeren. Selecteer het portret van je kind en ga vervolgens naar ‘Inhoudsfilters’. Vink ‘Ongepaste websites filteren’ aan. Er openen zich nu meer instellingen. Scrol naar beneden en voeg onder ‘Geblokkeerde websites’ de URL’s toe van websites die je wilt blokkeren.

