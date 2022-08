Zo deel je wachtwoorden op een veilige manier

We kunnen er kort over zijn: deel je wachtwoord nooit. In de praktijk gebeurt dit echter vaak genoeg. Mocht het om welke reden dan ook toch nodig zijn om je wachtwoord te delen met vrienden of familieleden - omdat je een abonnement op bijvoorbeeld Netflix of Spotify deelt: zo doe je dat veilig.

Misschien wil je een wachtwoord delen omdat je bezoek gebruik wil maken van je wifinetwerk of omdat je jouw Netflix-account wil delen met mensen buiten je gezin, zolang dat nog kan. Om meerdere redenen is het niet verstandig om inloggegevens te versturen via berichtendiensten zoals e-mail, WhatsApp of sms.

Ten eerste zijn lang niet al deze opties versleuteld, waardoor de data onderschept kan worden. Ten tweede bewaren deze diensten je berichten vaak voor een langere tijd. Je maakt het kwaadwillenden zo veel makkelijker om je te hacken.

Veel mensen hergebruiken hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts, blijkt uit onderzoek van computerbeveiligingsbedrijf SpyCloud. Als je voor Netflix hetzelfde wachtwoord gebruikt als voor Spotify of misschien zelfs je e-maildienst, heeft een hacker met één rondslingerend wachtwoord toegang tot veel meer accounts.

Je wachtwoord in een kluis

Wachtwoordmanagers zijn niet alleen een handige manier om de vele verschillende wachtwoorden voor al je accounts bij te houden; wachtwoordmanagers bieden meestal ook een optie om wachtwoorden, notities en andere opgeslagen informatie te delen met anderen.

Met de deeloptie kun je de logingegevens doorsturen en in sommige gevallen ook instellen wie het wachtwoord mag bekijken en voor hoelang. Je kunt dan aangeven dat iedereen met de link of alleen bepaalde contactpersonen toegang hebben. Ook kun je bijvoorbeeld kiezen of de link na één uur, na enkele dagen of zelfs na een maand verloopt. Na die tijd kan de link met daarin je wachtwoord in elk geval niet meer in de verkeerde handen vallen.

Hoewel er gratis opties zijn voor wachtwoordmanagers, is het delen van wachtwoorden in sommige gevallen een functie waarvoor een betaald abonnement voor vereist is. Ook kun je bij een aantal apps alleen wachtwoorden delen met personen die ook een account hebben. Dat kan onhandig zijn als degene naar wie je het wachtwoord wilt sturen geen wachtwoordmanager heeft of gebruikmaakt van een andere dienst.

Voor gezinnen bestaan er bij een aantal wachtwoordmanagers ook familieabonnementen. Op deze manier kunnen gezamenlijke accounts, zoals voor Netflix en Spotify gemakkelijk gedeeld worden door middel van een gezamenlijke kluis. Het is ook mogelijk om daarnaast voor elk gezinslid een aparte kluis voor persoonlijke inloggegevens te gebruiken.

Met een wachtwoordmanager kun je voor ieder account een uniek wachtwoord gebruiken, zonder dat je ze allemaal hoeft te onthouden. Dit zijn zes goede wachtwoordmanagers.

Wifiwachtwoord delen (alleen voor iPhone)

Met een iPhone is het erg gemakkelijk om vrienden of familieleden toegang te geven tot je wifinetwerk. Daarvoor moeten ook zij een iPhone hebben, met daarop de nieuwste versie van iOS én jullie moeten in elkaars contactenlijst staan. Zorg ervoor dat zowel wifi als bluetooth op beide iPhones zijn ingeschakeld. Ook moet jij verbonden zijn met het wifinetwerk en je telefoon ontgrendelen.

Als je vriend of familielid nu je wifinetwerk selecteert, krijg jij op je iPhone de melding om het wifiwachtwoord te delen. Druk op deze knop en het wifiwachtwoord wordt bij de ander automatisch ingevuld. Met de komst van iOS 16, dat in september van dit jaar verwacht wordt, is het ook mogelijk om je wifiwachtwoord op het scherm te tonen, zodat Android-gebruikers jouw wachtwoord kunnen overnemen.

Vertellen of zelf invoeren

Gaan bovenstaande opties voor jou net een stap te ver, dan kun je een wachtwoord het beste persoonlijk delen. Je moet alleen opletten dat er niemand meeluistert. Het wachtwoord op een briefje schrijven is dan weer niet zo handig. Deze blijft mogelijk rondslingeren en kan zo in de verkeerde handen terechtkomen.

Een andere mogelijkheid is dat je zelf inlogt met je inloggegevens op het apparaat van je vriend of familielid. Je weet dan zeker dat het wachtwoord niet blijft rondslingeren.

