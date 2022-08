Zo deel je zo min mogelijk persoonlijke data met Facebook

Vier uur per dag gamen en daar je geld mee verdienen, student Leon (23) doet het: ‘Je hebt discipline nodig’

Voor menig gamende puber is het een jongensdroom: je geld verdienen op de spelcomputer. En al is het voor Leon Snikkers (23) uit Spijkenisse meer een forse bijbaan naast zijn studie, hij doet het écht. Wat je daarvoor nodig hebt? Een flinke dosis discipline en doorzettingsvermogen. Want Esports – gamen op het hoogste niveau – is digitale topsport.

5 augustus