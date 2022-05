Zo gebruik je FaceTime met je iPhone-loze vrienden

De videobelapp FaceTime is niet langer enkel aan Apple-gebruikers voorbehouden. Je kunt al je vrienden, familieleden of collega’s uitnodigen voor een videogesprek, zelfs als zij een Android- of Windows-toestel gebruiken. Het enige dat je hoeft te doen, is een link doorsturen.

Zo start je een FaceTime gesprek met niet-Apple-gebruikers

Open FaceTime op je iPhone, iPad of Mac. Druk op ‘Maak link aan’. Geef het gesprek eventueel een naam en deel de link vervolgens met je gewenste chatpartners. Dat kun je doen via een WhatsApp-bericht, een e-mail of wat je ook maar wilt gebruiken om een stukje tekst te versturen.

Iedereen die het gesprek toetreedt moet een eigen naam invoeren. Je krijgt een melding als iemand wilt toetreden tot je gesprek. Ondertussen worden Android- of Windows-gebruikers in een wachtruimte geplaatst, totdat je hen toestemming verleend om deel te nemen.

Werken alle functies?

Hoewel het mogelijk is om via FaceTime met niet-Apple-gebruikers te praten, werken niet alle functionaliteiten op dezelfde manier zoals je dat misschien gewend bent. Nieuwere snufjes zoals SharePlay, waarmee je samen met vrienden van films, series of muziek kunt genieten, zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar in de browserversie van FaceTime. Hetzelfde geldt voor het gebruiken van camera-effecten, de portretmodus en andere functies.

Niet alle iPhones geschikt

Een andere vereiste om iemand te bereiken op FaceTime die geen apparaat van Apple gebruikt, is dat jouw iPhone gebruik maakt van iOS 15. Dat betekent dus een iPhone 6S uit 2015 of nieuwer. Ook de iPhone SE uit 2016 is dus geschikt.

Voor Mac-gebruikers is macOS 12 Monterey vereist. Alle Macs die ná de Mac Pro uit 2013 en de Mac Mini uit 2014 verschenen, zouden hier geen probleem mee moeten hebben. iPad-gebruikers moeten iPadOS 15 op hun tablet hebben staan. Zolang je over een iPad Mini 4, een iPad Air 2, een 5e generatie iPad of een nieuwer model beschikt, zit je goed. Daarnaast zijn alle iPad Pro’s voor deze software geschikt.

Het is niet mogelijk om de FaceTime-app te downloaden als je geen Apple-apparaat hebt. Het is ook niet mogelijk om een FaceTime-gesprek te starten op Android of Windows. Je kunt enkel deelnemen aan een FaceTime-gesprek door middel van een uitnodigingslink van een Apple-gebruiker. Let er ook op dat je de nieuwste versie van de browsers Google Chrome of Microsoft Edge gebruikt, want die zijn vereist.

Plan een FaceTime-meeting

FaceTime is de afgelopen jaren steeds iets meer op vergelijkbare programma’s zoals Microsoft Teams, Google Meet en Zoom gaan lijken. En net als in die programma’s kun je ook FaceTime videogesprekken inplannen, ook met niet-Applegebruikers. De link die je hebt aangemaakt, blijft namelijk langere tijd beschikbaar. Dat kan handig zijn als je een digitale vergadering via FaceTime wilt organiseren of een videogesprek met vrienden op afstand wilt plannen.

Open Agenda op een Apple-apparaat, maak een nieuwe activiteit aan en kies bij ‘Locatie of videogesprek’ voor FaceTime. Stel de rest van de gegevens naar wens in en voeg de afspraak toe. Als je de zojuist toegevoegde activiteit opent, zie je bovenin ‘Neem deel’ staan. Rechts daarnaast staat een deelknop, waarmee je de link kunt delen.

Wil je dat de link ook bij anderen wordt toegevoegd aan hun agenda? Wijzig dan de details van de activiteit en voeg de e-mailadressen van genodigden toe. Deze moeten wel over een account van Google, Microsoft Exchange of iCloud beschikken.

Om de uitnodiging per e-mail te versturen druk je op de envelop rechtsboven in beeld. In de adresbalk kun je zien of de juiste ontvangers zijn ingesteld. Er wordt direct een link meegestuurd naar het FaceTime-gesprek. Ook verschijnt de activiteit automatisch in de agenda van de ontvangers.

