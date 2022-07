Zo houdt je smarthome je kat in leven tijdens de vakantie

Vakantie is fijn, maar voor veel mensen kan het achterlaten van hun huis ook veel stress opleveren. Ben jij bang voor inbrekers, heb je huisdieren die niet mee mogen of verwacht je post terwijl jij in een tropisch oord zit? Dan bieden deze smarthometoepassingen soelaas.

Wanneer mensen denken aan een smarthome, denken ze vaak vooral aan toepassingen die nuttig zijn wanneer je daadwerkelijk thuis bent of korte tijd afwezig. Maar er zijn evengoed apparaten voor wanneer je er juist niet bent. Met deze gadgets kun je precies zien wat er in jouw afwezigheid gebeurt en zelfs ingrijpen wanneer noodzakelijk.

Houd zicht op je huis

Wie lang van huis is, weet soms niet hoe het huis erbij staat bij terugkomst. Als je daar geen zin in hebt, breng je een makkelijk te bedienen camera in je woonkamer aan. De meest makkelijke doehetzelf-oplossing is om de webcam van je computer te gebruiken door op afstand je computer te bedienen, maar het nadeel van deze oplossing is dat je constant de computer aan moet laten staan.

Voor de gemiddelde gebruiker is het makkelijker om een toegankelijk systeem zoals de Google Nest Cam te kopen. Die is zonder moeite te verbinden met je eigen Google Assistent, heeft een A.I. die het verschil tussen objecten zoals voertuigen, mensen en dieren kan zien en is overal ter wereld te gebruiken middels de bijgeleverde app. Groot nadeel is echter dat je naast de 200 euro aanschafkosten ook nog een maandelijkse 5 euro moet betalen aan de abonnementskosten.

Heb je liever een apparaat dat je gewoon vrij mag gebruiken nadat je het hebt aangeschaft, dan is de Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt een goed en makkelijk bruikbaar alternatief. Je hebt geen abonnement nodig om deze camera te gebruiken en hij is voor 50 euro beschikbaar.

Het kan verleidelijk zijn een goedkope camera in huis te halen, maar wees hier voorzichtig mee. Bij de goedkoopste modellen is de beveiliging vaak slecht op orde - en niemand wil dat een cybercrimineel makkelijk in huis mee kan loeren.

Eten voor je huisdier

Je huisdier is van jou afhankelijk voor zijn eten en drinken, dus hoe doe je dat als je op vakantie bent? Voor iedereen die geen zin heeft om familie of vrienden te vragen, zijn er automatische voederbakken.

Het merk Zedar biedt diverse hightech eetbakjes, waaronder de ZDR-A600. Dit apparaat kost 100 euro en geeft een vaste hoeveelheid brokjes volgens een schema dat je zelf middels de app kunt instellen. Als de stroom uitvalt, bevat het apparaat drie batterijen zodat je kat niet verhongert. Ook kun je, dankzij een microfoon en luidspreker, praten met je huisdier op afstand. Ook kun je een bericht inspreken dat de Zedar automatisch afspeelt wanneer het etenstijd is.

De PetHero 3 biedt dezelfde functies, maar voegt hier ook nog eens een extra camera aan toe. Zo kun je voor 120 euro precies zien of je kat of hond zijn bord wel netjes leeg eet - en alsnog een vriend of familielid naar je huis sturen als het fout gaat.

Slimme deurbel

Waarschijnlijk verwacht je tijdens je vakantie geen bezoek, maar mocht er toch onverwachts iemand voor je deur staan, zie je met een slimme deurbel precies wie het is. Als je snel bent, kun je met de ingebouwde microfoon en luidspreker ook de postbode vanaf je strandstoel vertellen je bestelling bij de buren af te leveren.

De Ring Pro 2 Wired is een goede optie, maar is met 250 euro en een abonnement van 4 euro per maand wel prijzig. Het bedrijf verkoopt met 60 euro ook een goedkopere variant.

Ben je opzoek naar meer deurbellen met camera? Lees dan alles over de beste slimme deurbellen op BestGetest.

Zet het licht aan

Het is een oud advies: laat de lichten aan als je van huis gaat, want dat schrikt inbrekers af. Alleen is het best zonde om je verlichting al die tijd voor niets te laten branden. Een meer ecologische verantwoorde oplossing is smartlights, die je gewoon vanaf je telefoon kunt bedienen. Maar je hele huis vol met smartlights te hangen is best prijzig.

Een goedkopere oplossing is om niet de lamp, maar de stroomvoorziening slim te maken. Zo biedt Phillips de Hue Smart Plug aan, een verlengstukje dat je aan je stopcontact hangt en vervolgens met je spraakassistent of de bijgeleverde app kunt bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld een schema opstellen voor wanneer de stroom aan moet, of zet je zelf iedere avond de schakelaar op afstand om. De Smart Plug kost 50 euro.

Een stuk goedkoper is de Silvergear WiFi Smart Plug, die evengoed op afstand te bedienen is. Groot voordeel van dit model is echter de prijs: voor ongeveer 40 euro krijg je er drie stuks. Zo zorg je dat je nooit in een donker huis terugkeert.

