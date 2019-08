Zo kies je als (ouder van een) student de perfecte laptop uit

Studenten startpakketNog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘ Studenten Startpakket ’ probeert deze site je op weg te helpen met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: hoe bepaal je de aankoop van een laptop?

Toegegeven, een laptop kopen lijkt op het eerste gezicht niet moeilijk. Webwinkels springen vanzelfsprekend graag in de ‘back to school’-periode en lichten dan ook veel laptops voor studenten uit. Het gaat hier echter vaak (maar niet altijd) om gesponsorde deals met fabrikanten en om wat er veel op voorraad is. Een MacBook Pro of Air ligt ook vaak voor de hand, wat een prima keus is, maar niet iedereen heeft meer dan duizend euro te besteden.

Maar wat heb je nou echt nodig? David van Dantzig, computer-expert bij Hardware Info noemt een aantal belangrijke functies. ,,Een van de belangrijkste functies moet de accu zijn. Zo kun je gemakkelijk een lange collegedag zonder opladen doorkomen. Daarnaast moet je goed kijken naar het beeldscherm. Een goed scherm waar je zowel binnen als buiten goed gebruik van kan maken zonder reflecties of fletse kleuren is onmisbaar anno 2019. Daarnaast is het praktisch slim om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Scheelt weer bij het inpakken van de rugzak.”

Dan over naar de technische specificaties, want daar wordt het iets ingewikkelder. Welke laptop je koopt ligt veel aan wat voor opleiding je gaat doen. Een student journalistiek heeft natuurlijk minder kracht nodig dan een student die de grafische kant op gaat. Toch is een beetje extra power onder de motorkap geen overbodige luxe. Dan kun je bijvoorbeeld toch eens je laptop opentrekken om een spelletje te spelen. ,,Een goede vuistregel is dat je minimaal een Core i5-processor uit de 8000- of 9000-serie in huis haalt.” Daarnaast is ook het werkgeheugen, of RAM geen overbodige luxe. Reken hier op minimaal 8 GB.

Opslag

Tot slot de opslagruimte: waar we vroeger vooral werkten met een mechanische harde schijf, is een solid state drive (SSD) nu de norm. Deze razendsnelle schijf zorgt ervoor dat je besturingssysteem en eigenlijk alles wat je erop draait véél sneller wordt. ,,Je hebt minimaal 256 GB nodig, maar liever nog een beetje extra: denk aan 512GB.‘’

Dan over naar het geld. Misschien wel het belangrijkste aspect voor een startende student. Voor een goeie laptop moet je zeker wel richting de 800 euro gaan, maar laptops kun je ook voor minder dan 500 euro vinden. Wil je voor minder dan 500 euro een nieuwe notebook kopen - in laptoptermen, een krap budget - dan moet je rekening houden met compromissen, zoals géén Core i5-processor of een grote SSD.

Hoe dan ook, Hardware Info heeft een aantal laptops uitgekozen die wat hun betreft goed passen bij een student.

Asus VivoBook X512FA-EJ805TT

Volledig scherm VivoBook X512FA © Asus

De Asus VivoBook ziet er verrassend modern uit voor een laptop van slechts 450 euro, dankzij de smalle schermranden en slanke behuizing. De bouwkwaliteit is prima. Door de Core i3-cpu zijn de systeemprestaties voor dit bedrag goed, al had Asus gerust een beter koelsysteem mogen monteren. Behalve het matige scherm en de korte accuduur bij zwaarder gebruik, vormt de beperkte opslagruimte het grootste nadeel van deze laptop. Direct uit de doos is maar 93 GB beschikbaar.

Apple MacBook Air

Volledig scherm Macbook Air © Apple

Welke student wil nou niet de show stelen met een MacBook Air? Ondanks dat de specificaties ietwat tegenvallen voor de prijs, is het design van Apple's goedkopere laptop onovertroffen. Bijkomend voordeeltje: Apple geeft vaak korting voor studenten. Daarnaast is deze MacBook Air onlangs in prijs gedaald. Tel uit je winst.

Lenovo IdeaPad S540

Volledig scherm Lenovo IdeaPad © Lenovo

Deze laptop heeft alles wat we hierboven aanraden qua specificaties, en dan nog wat meer. Dit bakbeest - die bijzonder mooi vormgegeven is met een metalen body - heeft namelijk een goede videokaart aan boord. Zo kan gamen ook een aantrekkelijke optie worden. Voor 799 euro is dit eigenlijk een perfecte laptop. Onze goedkeuring heeft-ie in ieder geval.

VivoBook S15

Volledig scherm VivoBook S15 © ASUS

Deze superluxe middenklasser kost wat meer, maar komt ook met vrijwel 'alle opties’. Daarnaast heeft de VivoBook S15 een leuk extraatje: het touchpad fungeert ook als extra scherm. Wel zijn er een paar minpuntjes. Zo is de accuduur wat kort en heeft het beeldscherm een wat fletse kleurweergave. Desalniettemin krijg je veel voor in de praktijk weinig.

Acer Swift 3

Volledig scherm Swift 3 © Acer