Zo los je wifi-problemen thuis op

Ondanks dat we voorzichtig af en toe weer naar kantoor mogen, blijft thuiswerken de norm. En zelfs als we het coronavirus eronder hebben en allemaal gevaccineerd zijn, verwachten experts dat we vaker thuis zullen werken dan voor de coronacrisis. Dan is het dus zaak dat je draadloos internet goed op orde is. Met deze tips krik je je wifisignaal omhoog.

De plek van de router

Wifi-routers zijn door de jaren heen kleiner geworden en strakker ontworpen, maar als mooi zijn ze nog steeds niet te bestempelen. Logisch dat we deze kastjes dus meestal ver uit het zicht plaatsen, het liefst in een tv-meubel of meterkast. Een slecht plan: het is juist veel beter de router in het zicht te plaatsen of in ieder geval in de buurt van de apparaten waarmee je werkt.

Daarnaast is het beter de wifi-router van de grond te plaatsen (in de vensterbank bijvoorbeeld). Ongeveer een meter van de grond is ideaal en het liefst vrij, in het midden van de ruimte. Als je dit nou niet ziet zitten, doe dan tenminste de deur van de meterkast open, dat scheelt toch weer een beetje en wordt het draadloos internetsignaal net iets minder verstoord. Zorg bovendien dat de router niet in de buurt staat van metalen voorwerpen, andere draadloze apparaten of een magnetron. Deze kunnen het netwerk verstoren. Tenslotte nog een tip: zorg dat de antennes op de router omhoog staan en naar verschillende kanten wijzen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Controleer de omgeving en de drukte

Als er meerdere mensen in de straat of de wijk allemaal thuis zitten te werken, kan dat zorgen voor een slechtere verbinding omdat jouw ‘signaal’ als het ware wordt weggedrukt. Resetten van je router kan hierbij helpen. Even van het stroomnet afhalen, 30 seconden wachten en weer inpluggen en je hebt de boel gereset. Dit kan helemaal geen kwaad en het kan een wereld van verschil betekenen.

Ben je iets technischer aangelegd, dan kun je ook de instellingen van de router controleren. Meestal zijn er meerdere kanalen beschikbaar en als iedereen op hetzelfde kanaal zit te werken, schiet dat natuurlijk niet op. In de regel helpt het om op kanaal 1, 6 of 11 te werken, en er zijn verschillende appjes beschikbaar om te controleren welke netwerken in jouw straat het meest belast worden.

Daarnaast kun je tegenwoordig bij de meeste moderne routers wisselen tussen twee frequenties: de 2,4GHz- en de 5GHz-frequentieband. Schakel over naar die laatste en je zult in de meeste gevallen een flinke boost in snelheid ervaren. Nadeel is wel dat het bereik van 5GHz- kleiner is dus dit is alleen handig als je je in de buurt van je router bevindt.

Schakel extra hulp of apparatuur in

Mocht je alles al hebben geprobeerd maar is je wifi-netwerk nog steeds niet je van het, dan is het zaak om misschien toch maar eens een expert in te schakelen. Veelal kun je van je provider kosteloos iemand langs laten komen die je woning controleert. Je betaalt namelijk voor een dienst die in de praktijk niet goed werkt en de meeste internetproviders voorzien in deze service.

Samen kun je dan het probleem in kaart brengen en mogelijk oplossen. Een extra wifi-booster (of meerdere) plaatsen, kan soms al een flink verschil maken omdat deze, verspreid over het huis, op verschillende plekken het beste signaal garandeert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.