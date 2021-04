Zo maak je mooie foto's met een smartphone

‘Huawei kon mobiele gesprekken KPN onbeperkt meeluiste­ren, ook van de minister-president’

11:29 Het Chinese technologiebedrijf Huawei had vanuit China ongeautoriseerde toegang tot de kern van het mobiele netwerk van KPN. Het kon onbeperkt telefoongesprekken meeluisteren en had in strijd met de wet toegang tot tapinformatie. Huawei schond daarmee afspraken met KPN. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een geheim intern rapport van KPN uit 2010, dat in handen is van de krant.