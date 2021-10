Zo pas je AirPods aan op jouw specifieke gehoor

Fa­cebook-top­man Zuckerberg: niet waar dat bij ons winst boven veiligheid gaat

6 oktober Het is ‘gewoon niet waar‘ dat Facebook winst boven de veiligheid van gebruikers zou stellen, zegt Facebook-topman Mark Zuckerberg. In een lange verklaring op zijn Facebook-account verweert hij zich tegen de recente kritiek over de invloed van Facebook op met name de geestelijke gezondheid van kinderen en tieners.