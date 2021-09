Zo scheid je met iOS 15 werk en privé op je iPhone

interview Johnathan ‘Fatal1ty’ Wendel (40) was de eerste esporter die flink geld verdiende: ‘Wilde bewijzen dat het kan’

11 september Johnathan ‘Fatal1ty’ Wendel is een van de eerste gamers die carrière maakte als esporter. De Amerikaan verdiende in zijn esportscarrière van 1999 tot 2008 meer dan 380.000 euro en was ooit de best verdienende esporter ter wereld.