Zo snel moet je internet zijn voor Netflix, Spotify, gamen en meer

Het snelste internet dat op dit moment in Nederland beschikbaar is, is glasvezel. En hoewel dit op veel plekken nog niet verkrijgbaar is, maken steeds meer mensen die de mogelijkheid wél hebben daar gebruik van. Met deze aansluiting kun je thuis een snelheid van 1 Gbps per seconde halen. Dat is razendsnel, maar daar hangt ook een aardig prijskaartje aan vast. Het is dus maar de vraag of je het nodig hebt.

De snelheid van ons internet wordt meestal beschreven in ‘Mbps’ of megabit per seconde en tegenwoordig dus ook al in ‘Gbps’ of gigabit per seconde. Belangrijk om te weten is dat het hier gaat om bits en niet bytes. Bij opslagruimte wordt er meestal gesproken over bytes en bij internetsnelheid over bits. Acht bits vormen samen één byte.

Dat betekent dus dat als je een internetverbinding van 1 Gbps hebt, je in theorie maximaal met 125 MB per seconde kunt downloaden. Met 100 Mbits download je maximaal met 12,5 MB per seconde. In de praktijk valt deze snelheid meestal nog iets lager uit.

Muziek en film

Hoeveel je nodig hebt, hangt af van waar je de internetverbinding gebruikt. Neem bijvoorbeeld Netflix. De streamingdienst stelt dat een internetverbinding van 1 Mbps de minimale snelheid is om video in standaarddefinitie te kijken, maar een hogere verbinding wordt aangeraden. Hoe hoger de resolutie, hoe sneller je internetverbinding moet zijn. Voor beelden in 1080p-resolutie (HD) wordt al 5 Mbps aangeraden. Om video in 4K te kijken kijken raadt Netflix een internetverbinding van 15 Mbps aan.

Nieuwe streamingdienst HBO Max gaat nog een stapje verder. Hoewel de dienst ook minimaal 5 Mbps aanraadt voor het streamen van video in HD, raadt HBO Max maar liefst 50 Mbps of meer aan voor streamen in 4K.

Voor muziek zijn de eisen uiteraard een stuk lager. Neem Spotify. Luister je muziek in de hoogste kwaliteit via de dienst, dan lukt dat al met maar 320 Kbits. Dan heb je met een internetverbinding van 1 Mbps al genoeg. Luister je muziek met lossless kwaliteit, zonder compressie, bij onder andere Apple Music, Tidal of Deezer, dan heb je wat meer snelheid nodig als je wil streamen. Maar 5 Mbps is dan meer dan genoeg.

Games

Gaming is een iets ingewikkelder verhaal. Niet alleen heb je een goede internetverbinding nodig om zonder problemen online te gamen, maar steeds vaker worden volledige games gestreamd. Om online te gamen heb je volgens Microsoft minimaal 3 Mbps nodig, maar sneller kan geen kwaad. Een game streamen via Google Stadia kan al vanaf 10 Mbps. Maar als je in 4K een game wil streamen, heb je minimaal 35 Mbps nodig.

Bovenstaande snelheden gelden wel alleen als één persoon in het huishouden streamt of gamet en er geen andere apparaten verbonden zijn met het internet. In de praktijk is dat meestal niet zo. Iemand in het huishouden kan Netflix streamen, terwijl de ander gamet en weer een ander een videogesprek voert. Ook is internet via wifi vaak trager dan de maximale snelheid.

Als je niet vaak grote bestanden downloadt, is rond de 50 en 100 Mbit genoeg voor iemand alleen. Rond de 200 Mbit moet voldoende zijn voor een gezin. Die 1 Gbit-verbinding is dus alleen voor de echte grootverbruikers.

