Zo voorkom je dat programma’s automatisch opstarten op je pc

Automatisch opstarten bij Windows uitschakelen

Om te beginnen open je ‘Taakbeheer’: open de Windows-zoekbalk, tik ‘Taakbeheer’ en druk op enter. Of je kunt Ctrl-Shift-Esc gebruiken - dat is nog sneller dan via Ctrl+Alt+Delete, wat veel mensen zullen kennen.

In Taakbeheer ga je naar het tabblad ‘Opstarten’. Hier vind je een lijst met programma’s die opstarten zodra de pc is opgestart. Bij ‘Invloed op opstarten’ zie je of een programma bijvoorbeeld veel van je processor of RAM-geheugen vergt tijdens het opstarten. Als er bij een hoop programma’s ‘veel’ staat, kan dat voor haperingen of vertragingen zorgen.

Om te voorkomen dat een programma uit zichzelf opstart bij het inschakelen van je pc, selecteer je een programma naar keuze en druk je rechts onderin het venster op ‘uitschakelen’.

Let op: schakel niet alles uit

Let wel op dat je niet zomaar alle programma’s uitschakelt. Sommige apps zijn noodzakelijk om je pc goed te laten functioneren, zoals programma’s voor je geluidskaart. Schakel daarom alleen programma’s uit die je kent. Als je twijfelt, kun je meer informatie over het programma opzoeken in een zoekmachine.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je juist wel wilt dat een bepaald programma automatisch opstart. Als deze in de Taakbeheer-lijst staat, kun je dit gemakkelijk regelen door het programma in te schakelen. Staat het programma niet in de lijst, dan is er een andere methode om dit voor elkaar te krijgen.

Gebruik de toetsencombinatie Win+R en typ ‘shell:startup’ in het tekstveld. Er opent dan een venster met de map ‘opstarten’. Je hoeft nu alleen een snelkoppeling van het gewenste programma toe te voegen. Zoek het programma op in de Windows-zoekbalk en open de bestandslocatie ervan via het menu. Je kunt een snelkoppeling van het .exe-bestand nu naar de map ‘opstarten’ slepen die je zojuist hebt geopend. Een snelkoppeling maak je door het .exe-bestand aan te klikken met je rechtermuisknop en voor ‘snelkoppeling maken’ te kiezen.

Automatisch opstarten uitschakelen op Mac

Ook op een Mac kun je instellen welke programma’s automatisch opstarten bij het inschakelen van het apparaat. Hiervoor klik je op het Apple-logo links bovenin het scherm. Vervolgens kies je voor ‘systeemvoorkeuren’. Bij ‘gebruikers en groepen’ selecteer je eerst je eigen account en vervolgens de optie ‘inloggen’. Hier vind je een overzicht van programma’s die automatisch gestart worden als je Mac volledig is opgestart. Om de instellingen te wijzigen, klik je op het slotje links onderin. Voer vervolgens je wachtwoord in om de instellingen te ontgrendelen.

Om te voorkomen dat een programma uit zichzelf start, selecteer je het betreffende programma en druk je op het minnetje. Als je juist wel wilt dat een programma automatisch opstart, kun je dit toevoegen via het plusje. Zoek het programma naar keuze op, selecteer dit en klik op ‘voeg toe’.

Als je wilt dat een programma wel opstart tijdens het inschakelen van je Mac, maar niet gelijk opent, plaats dan een vinkje achter het programma bij ‘verberg’. Er is ook een snellere manier om dit te doen. Als het programma in je Dock staat, klik er dan op met de rechtermuisknop. Ga naar ‘opties’ en kies voor ‘open na inloggen’.

Taakbalk en Dock

Zijn er programma’s die je regelmatig gebruikt, maar waarvan je niet wilt dat ze automatisch opstarten? Plaats deze programma’s dan in de taakbalk van je Windows-pc of in het Dock van je Mac.

Dit doe je op Mac door een programma vanuit de Finder of je bureaublad naar het Dock te slepen. Om het programma vast te zetten in het Dock, gebruik je de rechtermuisknop en druk je op ‘opties’ en vervolgens op ‘permanent in Dock’.

Op een Windows-pc selecteer je het programma naar keuze en gebruik je de rechtermuisknop om het menu te openen. Kies vervolgens voor ‘aan taakbalk vastmaken’. Om een programma uit je taakbalk te halen, selecteer je hier logischerwijs ‘van taakbalk losmaken’.

