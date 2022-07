Zo weet je of je de juiste reisstekker hebt tijdens vakantie

Blijf je meestal binnen de grenzen van het vasteland van Europa, dan heb je met reisstekkers waarschijnlijk weinig te maken. Maar in verre oorden loop je de kans dat de stekker van jouw laptop of smartphone niet meer in het stopcontact past. Wat voor reisstekker heb je nodig voor jouw vakantie deze zomer?

De eerste elektriciteitsnetwerken werden opgezet door Amerikanen als Edward Edison. Zij besloten om een standaardspanning van 110 volt te gebruiken. Je kan spanning zien als iets als waterdruk in een leiding, maar dan voor elektriciteit.

Toen Europa aan de beurt was om iedereen aan te sluiten op stroom, konden ze gebruik maken van de kennis van de Amerikanen. Al snel werd besloten dat een spanning van 220 volt voordeliger was: je hoeft een stroomdraad dan minder dik te maken. Ook vonden ze dat ronde pinnen op een stroomaansluiting veiliger bleven zitten dan rechthoekjes.

Zo ontstonden de bekende type C-, E- en F-stopcontacten, die in Europa vrijwel overal gebruikt worden. Omdat andere landen andere beslissingen maakten, hebben we nu zo’n veertien typen stroomaansluiting in de wereld, van A tot N. ‘Ons’ type C (twee ronde gaatjes, geen pin) wordt wel het meest gebruikt.

Waar ga je naartoe?

Op het Europese vasteland hoef je je meestal weinig zorgen te maken over je stekker. Het enige verschil is dat er bijvoorbeeld in België, Frankrijk en nog een aantal Oost-Europese landen een speciale ‘aardpen’ in het stopcontact zit, het type E.

Dat was vroeger nog wel eens een probleem, omdat sommige ronde Europese stekkers geen gaatje hadden waar die in paste. Tegenwoordig is dat vrijwel nooit meer het geval.

Andere stopcontacten in Europa

Er zijn verder nog een paar uitzonderingen. In Denemarken en Groenland vind je soms een type K-stopcontact. Daar past een C-, E- of F-stekker op, maar als je apparaat geaard moet worden, kan dat soms tot problemen leiden.

Type L (Italië) en type J (Zwitserland en Liechtenstein) zijn stopcontacten met drie gaatjes. Door de vorm past daar geen ronde stekker op.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar ook Malta, Maleisië, Singapore en in veel Arabische landen heb je type G-stopcontacten. Je hebt daarvoor een stekker nodig met drie rechthoekige pinnen.

Deze stopcontacten vind je buiten Europa

Israël gebruikt zowel het in Europa gangbare type C- als de type H-stopcontacten. Deze hebben drie ronde gaten en lijken verdacht veel op die van ons. Je kan echter niet alle Nederlandse stekkers zomaar in een type H-contact stoppen; alleen type C-stekkers passen netjes.

Nieuw-Zeeland, Argentinië, China en Australië gebruiken een type I-stopcontact met drie rechthoekjes. Daar heb je een reisstekker voor nodig.

In Brazilië en Zuid-Afrika vind je type N, met drie gaten. Daar past een Europese stekker gewoon op. Zuid-Afrika gebruikt ook wel type M, met drie ingangen in een soort driehoeksvorm. Je kunt daarvoor alleen een type M-stekker gebruiken.

Type D lijkt wel een beetje op dit soort stopcontacten en vind je in India en Nepal. Kijk uit: je kan met een beetje geweld er wel een Nederlandse stekker in proppen, maar dat is gevaarlijk en kan tot kortsluiting leiden.

Ten slotte zijn er de oorspronkelijke typen A en B. Deze stopcontacten met twee gleufjes vind je in Noord- en Centraal Amerika, sommige noordelijke Zuid-Amerikaanse landen en Japan en vereisen vanzelfsprekend een aparte reisstekker.

Wereldreisstekkers bieden veel mogelijkheden

Je hebt universele ofwel wereldstekkers met verschillende opzetstukjes: die zijn vaak iets duurder dan stekkers die maar voor één gebied gelden. Controleer altijd van tevoren wat voor type stopcontact jouw bestemming precies gebruikt.

Koop je een wereldstekker, kijk dan even op de verpakking of jouw reisgebied of het stopcontacttype van jouw reisgebied genoemd staat. Ook is het handig om te kijken of de stekker een USB-ingang heeft, zodat je je smartphone gemakkelijker kan laden.

Meer dan alleen de vorm

De Verenigde Staten, Canada, Mexico en Japan maken gebruik van andere spanning dan wij: ze houden nog steeds vast aan de ‘oude’ 110V-standaard.

In de praktijk betekent dat vooral dat je moet uitkijken als je een apparaat uit die regio in een Nederlands stopcontact steekt. Een 110V-apparaat dat 220V uit een Nederlandse muur krijgt, raakt snel oververhit.

Inmiddels kunnen de meeste apparaten een spanning in een spectrum van 110V tót 220V aan. Maar dat geldt niet voor alles. Neem je bijvoorbeeld keukenapparatuur mee, controleer dan altijd wat voor spanning die nodig heeft.

Het verschil in spanning kan er namelijk toe leiden dat het apparaat niet start, minder goed werkt, of er opeens mee ophoudt. Wil je iets meenemen dat per se 220V nodig heeft? Koop dan een reisstekker met netstroomadapter, die 110V uit de muur omzet naar 220V.