Zo weet je of je een nieuwe laptop moet kopen

Gemiddeld zingen we het ongeveer vijf jaar uit met onze laptops, al is het moeilijk te zeggen wanneer het objectief gezien tijd is om een nieuwe te kopen. We belichten de vijf voornaamste redenen waarom je huidige laptop misschien aan vervanging toe is.

1. Moore’s wet is ongenadig

Gordon Moore, de visionaire stichter van de Amerikaanse chipfabrikant Intel, voorspelde in 1975 dat de snelheid van processors elke twee jaar verdubbelt. In Moore’s tijd werd dat nog afgemeten aan het aantal transistors op een chip, vandaag is het een complexer verhaal waarin ook bijvoorbeeld de gebruikte materialen een rol spelen. Maar die verdubbeling om de twee jaar blijft nog min of meer overeind. Reken dat dus terug, en je merkt dat de gemiddelde laptop van nu zo’n vier keer sneller en krachtiger is dan een van vier jaar geleden. Vooral voor wie games speelt of veeleisende software draait op zijn computer kan een laptop op een bepaald moment echt niet meer voldoen.

2. Dunner en lichter

Nog een wetmatigheid: laptops worden niet alleen krachtiger, maar ook lichter en dunner. Hoe dunner en lichter je gaat in het huidige aanbod, hoe minder rekenkracht je doorgaans ook krijgt. Slanke modellen die desondanks erg krachtig zijn – de thin & light-laptops – bijten een diepere hap uit je portemonnee. Maar over de hele lijn blijf je een verdunning zien in de bouw van een laptop, zeker wanneer je het over een termijn van vijf jaar bekijkt.

3. Verbeterd scherm

Ook in de schermen zijn laptops de afgelopen jaren fors verbeterd. Een Full HD-scherm is vandaag het minimum, en resoluties lopen snel op naar 4K. Wie écht tevreden is met een budgetmodel kan misschien nog wel lager gaan dan de 1920 op 1080 pixels die een hogeresolutiescherm biedt, maar als je weet dat Full HD-modellen al aan een prijs onder de 300 euro beginnen, weet je dat je het echt niet voor minder hoeft te doen.

4. Sneller geheugen

Geheugenchips hebben de afgelopen jaren een flinke boost in snelheid gekregen, waardoor moderne laptops met het voorlopig allersnelste DDR4-geheugen (Double Data Rate 4) stilaan de standaard zijn. Dat geldt ook voor de opslag: je huidige laptop is misschien nog een model met een klassieke harde schijf, maar ssd’s (solid state drives) nemen het helemaal over. Die grote geheugenchips die in de plaats van een mechanische schijf komen hebben snelheid als voordeel, maar ze gaan ook minder makkelijk stuk dan een opslagmedium dat nog met bewegende delen werkt. Grootste voordeel: in een paar seconden na het opstarten kun je aan de slag.

5. Doe jezelf een plezier

Een laatste goeie reden om je laptop te upgraden zit eerder tussen de oren, maar ze wordt gevoed door een combinatie van al het voorgaande plus de looks. Het uiterlijke design van een laptop speelt vandaag een belangrijke rol. We klappen onze laptop ook meer en meer buitenshuis open, dus om de zoveel jaren voelt het goed om jezelf eens ‘in het nieuw’ te steken wat je computermaterieel betreft.

