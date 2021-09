Zo werk je de wirwar aan snoeren achter je pc of tv mooi weg

Ondanks dat we steeds meer draadloze apparaten bezitten, is het aantal snoeren in huis en op kantoor nog steeds flink. Klaar met die wirwar aan draden? Dit kun je eraan doen.

Zonder draad of combineren

Op je bureau kun je daadwerkelijk snoeren en draden als sneeuw voor de zon laten verdwijnen door met een draadloos toetsenbord of muis te werken. Deze werken veelal met een ontvanger die in een van de USB-poorten van je pc of laptop gaan, of verbinden simpelweg met bluetooth. Dat scheelt in ieder geval snoeren rond je monitor. Draadloze koptelefoons voor je computer of spelcomputer werken op een vergelijkbare manier.



Een andere simpele tip; combineer opladers. USB-C wint steeds meer terrein en met name oplaadcases van oordopjes, over-ear koptelefoons, tablets en MacBooks laad je op met USB-C. Je hebt daar dus niet allemaal een aparte oplader voor nodig.

Goten en kabelbinders

De grootste snoeren-ergernis vinden we op en rond de werkplek, met name bij het thuiskantoor is het vaak chaos. Ook rond de televisie, zeker wanneer je over een of meerdere spelcomputers beschikt, kan het nogal een rommeltje worden met stekkerdozen en verlengsnoeren. De meest voor de hand liggende keuze is een strak tv-meubel waar je ofwel je snoeren achter wegwerkt of in de kast door laat lopen (een paar simpele boorgaatjes klaren de klus). Kom je daar niet uit dan zijn er tal van andere opties.



Kabelgoten zijn er in allerlei vormen en maten, maar let op; goedkoop is hier duurkoop. Negeer dan ook die goedkope plastic versies met plakstrip, die laten vaak na verloop van tijd altijd los. Voordelen van een stevige, open kabelgoot die je bevestigt - bijvoorbeeld onder je bureau - is dat de snoeren van de grond af zijn, en dat je er toch nog enigszins goed bij kunt.

Om de kans op wirwar te beperken, kun je de snoeren een beetje oprollen of via kabelklemmen begeleiden. Eventueel houd je ze met een kabelbinder van klittenband bij elkaar. Zo voorkom je een knoop waarbij je niet meer weet welk snoertje bij welk apparaat hoort.

Opbergdozen en speelse stekkerblokjes

Een trend van de laatste jaren zijn zogenaamde design kabelorganisers; een duur woord voor een mooie box of doos die je over je stekkerblok heen plaatst of waar je je stekkerdozen in zet. Het moet gezegd; de Bluelounge Cablebox of de Yamazaki Cable Box zijn een stuk fraaier om naar te kijken, dan een wit blok met allemaal springende en krioelende draden.



Als je dan toch een stekkerdoos gebruikt die onmogelijk uit het zicht kan: er zijn tegenwoordig versies met hippe kleurtjes of uitvoeringen die helemaal transparant zijn. Een USB-stekker kan ook uitkomst bieden. Dit betreft een opzetstekkertje die je in een stopcontact plugt en aan het uiteinde vind je drie of vier USB-ingangen. Of wat te denken van zoiets als de DesignNest PowerCube Extended Duo USB? Dit blokje bevestig je onderaan je bureau en je hebt binnen handbereik beschikking over meerdere stopcontacten en USB-poorten.

Nieuw huis of verbouwingen

Betrek je een nieuw huis of ga je flink verbouwen, dan doe je er goed aan een heus kabelplan te overwegen. Van kabelgoten in de vloer, afgedekt met plinten en kleine openingen aan de uiteindes van diezelfde plinten, heb je jaren plezier. Ze kunnen een hoop snoeren wegwerken, dus maak die goten niet te smal en niet te ondiep.



Helemaal mooi is natuurlijk het wegfrezen van draden en kabels in muren maar dan moet je wel zeker weten dat de kabels in kwestie daar een hele lange tijd in blijven zitten. Bij ethernetkabels, stroompunten of audiokabels kan dat, maar bij individuele oplaadkabels of snoeren van tv’s of spelcomputers is dat niet aan te raden.