Zo zet je gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner van je telefoon snel uit

Je smartphone ontgrendelen met je gezicht of vingerafdruk klinkt veilig, maar in geval van nood kan het juist een beveiligingsrisico zijn. Iemand kan onder dwang je gezicht scannen of onopgemerkt je vingerafdruk bemachtigen. Gelukkig kun je dit voorkomen.

Gezichtsherkenningssoftware en vingerafdrukscanners zijn niet weg te denken uit hedendaagse smartphones. Mocht je deze inlogmethodes - om welke reden dan ook - tijdelijk willen blokkeren, dan kan dat met een knoppencombinatie op je smartphone.

De geavanceerdere inlogmethodes worden dan tijdelijk uitgeschakeld, waardoor je het toestel alleen nog kunt ontgrendelen met je wachtwoord, pincode of patroon. Kwaadwillenden moeten dan wat meer moeite doen om je telefoon in te komen.

Waarom zou je deze functies tijdelijk blokkeren?

Waarschijnlijk zal het niet vaak voorkomen dat je de gezichtsherkenning of vingerafdrukscanner van je telefoon wilt uitzetten. Het tijdelijk uitschakelen is voornamelijk een voorzorgsmaatregel en vormt een extra beveiligingslaag. Je voorkomt dat anderen toegang krijgen tot je toestel zonder dat jij dit wilt.

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je je onveilig of in het nauw gedreven voelt. Het is niet te hopen, maar mogelijk word je ooit gedwongen om je telefoon te ontgrendelen door je gezicht te scannen. Of misschien wil je simpelweg niet dat je partner ‘s nachts toegang krijgt tot je telefoon door je vinger op de sensor te leggen terwijl je slaapt.

Welke reden je ook hebt, zo blokkeer je de biometrische inlogmethodes op Android-toestellen en iPhones:

Android

Sinds de komst van Android 9 is er een Lockdown-modus toegevoegd aan het besturingssysteem. Je kunt deze functie instellen door ‘Instellingen’ te openen. Navigeer vervolgens naar ‘Beveiliging en vergrendelscherm’. Druk op het tandwielicoon naast de optie ‘Schermvergrendeling’ en schakel ‘Lockdown-optie weergeven’ in.

Omdat verschillende Android-telefoons vaak nét verschillende instellingmenu’s gebruiken, kan het zijn dat deze optie moeilijk vindbaar is. Vul dan gewoon ‘lockdown’ in bij de zoekbalk in ‘Instellingen’, en zet vervolgens ‘Lockdown-optie weergeven’ aan.

Nu je deze functie hebt ingesteld, kun je de Lockdown-modus inschakelen door de aan-uitknop enkele tellen ingedrukt te houden. Bovenin het scherm verschijnt een slotje met daarbij de tekst ‘Lockdown’. Druk hierop en je toestel wordt direct vergrendeld.

Zolang de Lockdown-modus actief is, worden de notificaties op je telefoon tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnen dus geen berichten op je vergrendelscherm. Ook andere mogelijkheden om je toestel te ontgrendelen, zoals via bluetooth-apparaten of je locatie, worden geblokkeerd.

Om je telefoon te ontgrendelen móét je je pincode, wachtwoord of patroon invoeren. Hierna wordt de Lockdown-modus automatisch weer uitgeschakeld. De gezichtsherkenning, vingerafdrukscanner en andere geavanceerdere inlogmethodes werken dan weer, net zoals vóór het inschakelen van de Lockdown-modus.

iPhone

Op een iPhone kun je de gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner tijdelijk blokkeren zonder de instellingen door te spitten.

Houd de aan-uitknop en één van de volumeknoppen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt. Deze knoppencombinatie gebruik je ook om je iPhone uit te schakelen, het Medische ID tevoorschijn te halen of om een SOS-noodmelding te starten. Door op ‘Annuleer’ te drukken ga je terug naar het vergrendelscherm.

Zodra je de optie ziet om je telefoon uit te schakelen, worden Face ID en Touch ID automatisch geblokkeerd. Je kunt nu enkel nog met je toegangscode inloggen. Ook je Apple Watch kan nu tijdelijk je iPhone niet meer ontgrendelen.

Het indrukken van de knoppen is ook mogelijk terwijl het toestel in je broekzak of tas zit. Je hoeft niet op het scherm te kijken, want het toestel vibreert zodra het gelukt is.

Wel ontvang je op je iPhone nog steeds notificaties van berichten en apps, ook als Face ID of Touch ID geblokkeerd zijn. Wil je dat de inhoud van meldingen niet zichtbaar op je lockscreen staat? Dan moet je de instellingen induiken.

Navigeer in de instellingen van je iPhone naar ‘Berichtgeving’. Druk vervolgens op ‘Toon voorvertoning’ en kies voor ‘Indien ontgrendeld’.

