Zo zorg je ervoor dat je computer net iets langer mee kan

Update Deepfake-vi­deo van Rutte, die een acteur aanraadt om op date te gaan, blijkt écht

23 april Speelfilmacteur en romanschrijver Lykele Muus (34) is vanmiddag in verlegenheid gebracht nadat hij op Twitter een ‘deepfake-video’ van demissionair-president Mark Rutte verspreidde en later weer op eigen initiatief verwijderde. Althans, hij was ervan overtuigd dat het deepfake was, maar het filmpje bleek echt te zijn, ontdekte NRC. Dat maakt de zaak nog gekker.