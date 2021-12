Zo zorg je ervoor dat vrienden je oude appjes niet meer kunnen vinden

Op deze school is gamen een vak: ‘Wij spelen in op een razendsnel groeiende tak van sport’

Gamen is allang niet meer het domein van pizza-etende pubers, maar een miljardenindustrie. Hoog tijd volgens Zadkine om er een schoolvak van te maken. De mbo-school zegt de eerste te zijn in de Rotterdamse regio met een lesprogramma rond computerspellen als Fortnite en League of Legends.

