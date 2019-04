Zuid-Korea eerste land ter wereld met 5G-internet

Zuid-Korea krijgt als eerste land in de wereld 5G-internet, de opvolger van het huidige mobiele internet. Provider SK Telecom biedt het landelijk dekkende netwerk vanaf vandaag aan. Smartphonemaker Samsung levert een bijbehorend toestel dat ervoor geschikt is. Dat betekent dat Zuid-Korea de strijd met rivalen als China, Japan en de Verenigde Staten heeft gewonnen.

5G-internet was al wel beschikbaar in een aantal steden. Zo activeerde de Amerikaanse provider Verizon gisteren zijn 5G-netwerk in de steden Chicago en Minneapolis, hoewel dat netwerk alleen te gebruiken is voor klanten met één specifieke telefoon die een speciale aanvulling op hun abonnement hebben gekocht. Landelijke 5G-dekking was er nog niet.

5G is de opvolger van 4G. Deze vorm van mobiel internet is inmiddels beschikbaar voor vrijwel elke telefoon. Grote kans dat je dit nieuws leest op een telefoon met een internetverbinding via 4G. Met 4G is het mogelijk om een Netflix-serie moeiteloos te kijken op een resolutie van 1080p, oftewel Full HD.

Op papier is dat een snelheid van ongeveer 1 gigabit per seconde. De snelheden van 5G walsen daar als een vrachtwagen overheen. In theorie zou het mogelijk moeten zijn om films te kijken met 20 gigabit per seconde. Bijna twintig keer sneller dus. Een film op 4K-resolutie kijken wordt daarmee een peulenschil.

Niet alleen sneller

Daar blijft het niet bij. Want 5G is niet alleen sneller, de bandbreedte is veel groter, waardoor er straks tientallen miljoenen apparaten op kunnen worden aangesloten. Dat maakt het internet der dingen mogelijk.

Een minstens zo belangrijk voordeel is dat mobiele communicatie met 5G nauwelijks nog vertraging kent. Zit er met 4G nog zo’n 50 milliseconde tussen een actie en de reactie, dat kan door 5G terug naar 1 tot 2 milliseconden. Daarmee opent zich een wereld aan mogelijkheden: zo kan een chirurg straks realtime vanuit de VS met een robot op afstand in Nederland opereren. Of een kraanmachinist kan vanuit Nederland een kraan op een ander werelddeel bedienen.

En zo is er nog véél meer: waar zelfrijdende auto’s nu gebruikmaken van sensoren om niet te botsen met andere wagens, kunnen auto’s hierover in de toekomst via internet met elkaar communiceren met 5G-snelheid. Zo kunnen ze in een seconde op elkaar of op een voetganger reageren.