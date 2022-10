Als WhatsApp storing heeft is het de tijd van toen

Brakman is te ontsluiten via zijn humor

Wie in Enschede wel eens door de Van Galenstraat wandelt, die over het terrein van Saxion loopt, herkent zonder twijfel deze tekst: ‘De filosofie duidt, de wetenschap verklaart, de kunst toont, en wel dat wat zij niet zeggen kan’. Dit staat op het trapmonument dat in 2015 is onthuld ter ere van schrijver Willem Brakman. Het zijn zijn woorden.

20 oktober