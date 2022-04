Band tussen voetbal en gokken is te innig

hakkert Een konvooi verjagen, draai dan iets van Babe

Om de demonstranten van een ‘vrijheidskonvooi’ bij het parlement weg te pesten hebben de autoriteiten in Nieuw-Zeeland liedjes van Barry Manilow en de Macarena eindeloos op repeat gezet. Steeds die deuntjes, dat zou ze leren. Wat natuurlijk even grappig als onzinnig is. Doe dan alleen de Macarena of iets van Babe.

14 februari