Bikfout in monument in Aalten leidt tot mooie observaties

Niet meer appen als ontvanger op de fiets zit

Iedere keer, en dat is vrijwel dagelijks, wanneer ik iemand zie die op de fiets een mobiele telefoon in de hand houdt, denk of zeg ik: 95 euro. Het mag namelijk niet, uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Maar ik loop achter. Het boetebedrag is inmiddels 140 euro.

8 oktober