Brood blijkt niet meer zo vanzelfsprekend als het lijkt: wel hagelslag, maar niets eronder

column Betuwerou­te is luchtfiet­se­rij op rails

Goede vraag van Pieter Omtzigt. Is er eigenlijk ooit met het oosten van Nederland gepraat over de Betuweroute, de goederenlijn van Rotterdam door de Achterhoek en Twente? Of heerst daarginds het idee dat het achter Amersfoort tot aan Hannover leeg is op een paar plaggenhutten na met boeren die zich voeden met de tuffels van het eigen land?

26 januari