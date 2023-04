Catan: wie heeft bos, wie heeft shoarma?

Paniek: brandblus­ser veroor­zaakt de brand

In 1982 hingen posters in de stad met de prikkelende slogan: ‘Stel je voor er komt oorlog en niemand gaat er naar toe’. De poster zou nu niet meer kunnen. Over de slogan zou geen discussie ontstaan; alle aandacht zou gaan naar het meisje van een jaar of 5 die met een emmer loopt te slepen op een verder verlaten strand. In haar blootje.