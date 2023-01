Claudia ziet ‘het’ overal bij Ikea

Breng het werk naar de werkers toe

Een mooie voorpagina had de papieren De Twentsche Courant Tubantia gisteren. Het probleem werd in twee delen helder uiteen gezet. Gert-Jan Segers, die de arbeidsmigratie aan de banden wil leggen. Daar boven het bericht dat alleen al de Twentse winkeliers 500 personeelsleden tekortkomen. Van het een te veel, van het ander te weinig - and never the twain shall meet.

26 november