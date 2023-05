Dan maar turbines langs de buitengrens van Twente

Tomaten? Zoek het vak met schitte­rend plastic

Het is een sport geworden om in de supermarkt te zoeken naar papieren zakjes om losse appels, paprika’s of andere groente en fruit in mee te nemen. Of losse broodjes. Dit natuurlijk om het gebruik van plastic te voorkomen. De gezamenlijke supers zeggen nu te willen stoppen met zowel plastic als papier. Het zal mij benieuwen.