De eindtoets, waar maar geen einde aan komt

COLUMN Van het braafste naar het traagste jongetje

Wanneer, op welk moment in de tijd, heeft Nederland stiekem het aloude adagium ‘Regeren is vooruitzien’ ingewisseld voor ‘Iets doen kan altijd nog, we wachten de ontwikkelingen af en we kijken het even aan, stel dat het overwaait, dan hebben we maatregelen genomen om niks’?

28 februari