De vele voordelen van een budgethuwelijk

Wat is de watersnood als je 9 uur mag sproeien?

Het is de toon die de muziek maakt en zo heeft Vitens besloten om op lichte wijze de watergebruikers te wijzen op de hittegolf die wordt voorspeld. Of die zich een beetje wil inhouden. De watergebruiker, bedoel ik. De hittegolf doet dat ook. Want hoezo, hittegolf?

16 juli