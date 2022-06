De waanzin in Berlijn is alweer verdrongen door de orde van de dag

Drankrij­ders Almelo is puur etnisch profileren

Wat bepaalt nou eigenlijk het imago van een stad? Laat ik de vraag specifieker stellen: waar denken we aan als we denken aan of horen over Almelo? Nu zijn daar weer de meeste drankrijders gepakt. In het eerste kwartaal van dit jaar al 134. Wat een dorst.

21 mei