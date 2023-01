Dit is waarom er onder afvallers veel afvallers zijn

Het ging ook veel te gek met die energie

De energieleverancier heeft eindelijk de nieuwe tarieven doorgegeven. Precies op de goede en tegelijk laatste dag, want dat moet 30 dagen van tevoren en mijn meerjarig contract loopt 1 januari af: domme pech. Nu komt er een variabel contract wat door de leverancier wordt verkocht alsof het een pré is. Was het dat maar.

