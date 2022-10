Een horloge dat niet met de tijd mee wil

Het definitie­ve einde van de komkommer­tijd

Op vakantie gaan is net als het leven zelf. Je moet een ander het geluk gunnen dat jij zelf nastreeft. Of het nu geluk is in de vorm van een bergwandeling of een eindeloos verpozen aan een all-in zwembad. Doe wat je het liefste doet ( ‘Ja zuster, nee zuster’).

22 augustus