Een tornado, dat is nog eens een originele actie

Haaksber­gen, waar een garage de Chinees koopt

Waar altijd nog een verhaal in zit, is het verdwijnen van cafés aan de toegangswegen van dorpen. Veel dorpen begonnen met een café. In Markelo café Wolff, in Goor Aaltje Bloemen. Er is een lange lijst. Ze verdwenen omdat de bezoekers, tsja, eraan voorbijreden? Wellicht ook omdat met de verkoop van sinas en pils niet genoeg te verdienen viel.

3 mei