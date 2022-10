Elkaar iets gunnen, wat ruimte, lucht enorm op, heus

Iemand moet Schubert zingen voor Herman

De man had ik nooit eerder gezien, maar zijn ogen wel. Ik zag en wist meteen toen hij mij aankeek: hij is familie van Henk. Met plaatsgenoot Henk had ik in een bestuur gezeten, en was eens meegereden naar Amsterdam, waar hij elke dag naar toe reed en terug. Daar zat zijn zaak, terwijl zijn hart en sociale leven bij Twente hoorden.

