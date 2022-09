Fietsers hebben het niet zo op die e-bikende figuren, maar toch zal er altijd een volgende Thymen Arensman zijn

De slome suïcide als een vorm van treiteren

Het lukt maar steeds niet om jongeren van het roken af te brengen of, wat mogelijk nog veel belangrijker is, er niet aan te beginnen. Actie na actie en nog eens. Sigaretten worden onzichtbaar gemaakt, zelfs in tabakszaken. Een rookverbod in de horeca en openbare gebouwen. Om Catweazle te citeren: ‘Shhsssss, nothing works!’

6 september