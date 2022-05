Geef op rotondes juist voorrang aan fietsers

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar ooit was een rotonde een zeldzaamheid. Dat je aan je vader vroeg waarom ze zo’n rondrijding in de weg hadden gemaakt. Wat was er mis met een kruising? Mag je hier ook links omheen, pap? Dat is korter. Mag dat niet, nee?