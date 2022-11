Geen toeval: drankregio is ook de gelukkigste

Lichtpunt­je in tijden van elkaar steeds de maat nemen

Gisteren in de supermarkt stond een man in de rij gekleed in een gele zomerjurk met rode bloemetjes. Dat had wel iets. Heel zomers en niemand die zich eraan stoorde. Geen hoofdschudden of erger. Een hoopvolle middag in deze tijden van doorlopende meningen en iedereen eindeloos hardop de maat nemen. Gelukkig bestaat deze tolerantie nog. Maar niet overal.

2 september