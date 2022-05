Haaksbergen, waar een garage de Chinees koopt

Zuchtend komt Twente niet van de hatelijke 0 TWh af

Genoeg gedraald nu. Vooruit, waar zetten we ze neer? Nee, dit gaat niet over welke kleur viooltjes in welke plantenbak komen en zelfs niet over welke lege huizen en kantoren geschikt zijn voor Oekraïners. Dit gaat over windturbines. De helderste zin uit De Twentsche CourantTubantia van maandag: ‘De teller in Twente staat nu op 0 molens en 0 TWh.’

29 maart