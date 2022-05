Hadden we nou maar niet het badhuis afgeschaft

Op de achter­grond snort de democratie

Het is fijn op zo’n dag als gisteren dat overal om je heen de democratie aan de gang is. Aan de noordkant van het huis hoor ik bij tijd en wijle auto’s rijden, aan de zuidkant soms een trein. Daar is het mee te vergelijken. Gisteren hoorde je de democratie. Zacht brommend als een airco die er plezier in heeft. Of een ezel met goesting.

