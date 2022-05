Heenzenden is net iets anders dan vrijlaten

Soms is formeel taalgebruik fijn. Niet altijd, het grenst aan saai en leunt op clichés, maar op gezette tijden houd ik ervan. Citaat uit de krant: ‘Hij is door de politie heengezonden.’ Het ging over de man die is verdacht van mishandeling van een FC Twente-speler, de beroemdste 31-jarige van de week. Voor nu is dat verder irrelevant, het gaat me om het woord ‘heen’.