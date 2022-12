Heerlijk hoe een vrouwenstem je om de file leidt

De grootste vernieuwer van de zwarte muziek, en daarmee eigenlijk van de popmuziek in het algemeen, staat niet meer in de Top 2000. Zo gaat dat met die intens-witte lijst. Diana Ross was er eerder al uit gekukeld. Nou niet zeggen dat De Zwarte Lijst er toch is. Dat is geen excuus, en als het dat wel is, is het een slap tot impotent excuus. Maar dit terzijde.