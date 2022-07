Het kabinet is hard toe aan een fruithapje

‘Sloerig in de rakker’ werd het sowieso

Er was geen houden aan. Dit gingen we doen. Het gevaar was weg, dus kon het. We wisten best dat hetzelfde gevaar bezig was zich te herpakken. Hengevelde zou de dans nog net ontspringen, maar bij het Schoolfeest van Goor zou de aanzwellende vijand genaamd corona door de verdwenen stadspoorten zijn binnengeslopen.

2 juli