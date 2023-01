Het wachten is op een bal onder het shirt

Zelfs Queen staat ooit niet meer in de Top 2000

Filosofisch gezien is het de vraag of het Nu bestaat. Het Nu is het flinterdunne moment tussen de eeuwen aan verleden die achter ons liggen en de ongewisse eeuwen aan toekomst die er mogelijk aankomen. Het punt is alleen dat het zo flinterdun is dat het al verleden is op het moment dat het Nu een nanoseconde oud is.

14 december