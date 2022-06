Hij stuurde haar een appje: 'Kom je?’

Werk, en de vicieuze cirkel van de neerwaart­se spiraal

De horeca zit zwaar verlegen om personeel. Zij die er werkten hebben in de tijd van corona ander werk gezocht en gevonden. Of ze moesten weg. Hoe dan ook komen velen niet terug naar tap of dienblad nu ze weer nodig zijn. Een hard gelag voor de gelagkamers.

4 juni