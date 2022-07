Ik denk dat de eerste aflevering van Flikken Winterswijk een hit wordt

Twente bij Duitsland, het moet er maar eens van komen

Twente bij Duitsland voegen is geen nieuwe gedachte. In het verleden zijn er al vele voordelen genoemd. Vooral toen Angela Merkel nog baas van Europa was. Kan FC Twente mooi tegen Bayern en Schalke voetballen, is steevast de benzine goedkoper, zijn we verlost van Den Haag, mogen we wel 200 rijden en zijn we een heus Alpenland.

29 juni