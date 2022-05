Je kon er op wachten: gasten uit het westen in De Lutte raakten niet uitgepraat over het mooie Twentse landschap

Het kerstver­haal past ook bij Pasen

Dat verhaal van die herberg in Bethlehem, waar geen plek was toen Jozef zich niet in zijn woonplaats Nazareth kon inschrijven voor de volkstelling van keizer Augustus, maar eerst een flink eind had moeten reizen, met de zwangere Maria. Een moeizame reis vol ontberingen. Dat verhaal is toch niet exclusief aan kerst verbonden?

16 april