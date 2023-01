Kleine automerken verdienen ook een bericht

Het is kat en muis in magazijn en pakhuis

‘De paniek is uit de markt. De adviesprijzen voor diesel en benzine zijn flink aan het dalen’. En dat merken we dus? Valt dat even tegen. De adviesprijs voor diesel staat op 2.01 euro. En: ‘we moeten gaan leven met prijzen van 2 of meer dan 2 euro en niet daaronder.’

18 november