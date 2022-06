Laatste kaart van een leraar die de weg wees

Elftal wordt nu eenmaal niet zo vaak kampioen

Wanneer is dat eigenlijk begonnen, rondrijden op een platte wagen met een elftal dat kampioen is geworden? Op zich is het geinig natuurlijk. Al kun je het net zo goed - of veel beter zelfs - in de kantine vieren. Er is blijkbaar iets dat zo’n elftal de straat op drijft.

23 mei